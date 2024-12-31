كيف تحوّل وعد بليلة حمراء إلى جريمة خطف وابتزاز شابين في التجمع الأول؟

كتب- صابر المحلاوي:

قررت النيابة العامة بالقاهرة الجديدة الكلية، إحالة 8 متهمين، بينهم سيدتان، إلى محكمة الجنايات بتهم تتعلق بخطف شابين وسرقتهما تحت الإكراه والتهديد، وذلك على خلفية واقعة شهدتها منطقة التجمع الأول.

أظهرت تحقيقات النيابة العامة أن المتهمين الأول والثاني حرّضا المتهم الثالث على استدراج المجني عليهما، إلى شقة سكنية في التجمع الأول بزعم قضاء "ليلة حمراء"، واستجاب المجني عليهما للدعوة نتيجة علاقتهما بالمتهم الثالث.

وخلال وجود المجني عليهما في الشقة، انضمت إليهما المتهمتان السادسة والسابعة، وبعد فترة قصيرة، غادر المتهم الثالث بحجة شراء مستلزمات، ليظهر المتهمان الرابع والخامس، مشهرين أسلحة بيضاء في وجه المجني عليهما داخل غرفة النوم.

أجبر المتهمون المجني عليهما على خلع ملابسهما وقاموا بسرقة أموالهما ومتعلقاتهما الشخصية، بما في ذلك هواتفهما المحمولة، كما قاموا بتصويرهما في أوضاع مخلة وهددوا بنشر تلك المقاطع على مواقع التواصل الاجتماعي إذا لم يدفعا فدية قيمتها 3 ملايين جنيه.

بعد الانتهاء من تصوير المجني عليهما، قيدهما المتهمون داخل الشقة وغادروا المكان بسيارة أحد المجني عليهما، وبعد مرور بعض الوقت، تمكن المجني عليهما من تحرير أنفسهما وتوجها إلى قسم شرطة التجمع الأول للإبلاغ عن الحادث.

وبتقنين الإجراءات ألقت الأجهزة الأمنية القبض على قائد السيارة المبلغ بسرقتها، وبدأت التحقيقات التي قادت إلى كشف بقية المتهمين.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المتهمين، وجاري استكمال المحاكمة أمام محكمة الجنايات.