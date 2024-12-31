"ضربوني وسرقوني".. أمن القاهرة يكشف كواليس فيديو سيدة النزهة

القاهرة - مصراوي:

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية حقيقة ادعاء سيدة بتعرضها للضرب من قبل بعض الأشخاص باستخدام أسلحة بيضاء وعصا خشبية، وسرقة هاتفها المحمول ومشغولاتها الذهبية والادعاء بعدم اتخاذ الأجهزة الأمنية اللازم نحو شكواها.

بالفحص تبين ورود بلاغ لمديرية أمن القاهرة بتاريخ 27 الجارى بحدوث مشاجرة بين الشاكية وحارس عقار بالنزهة؛ بسبب مشادة كلامية بينهما لقيامها بإطعام الكلاب الضالة بالشارع أثناء ترددها على مسكن شقيقتها بالعقار محل عمل الحارس وأقرا برغبتهما فى التصالح.

وبسؤال الشاكية أفادت ببث مقطع فيديو قبل إتمام التصالح فيما بينهما لرغبتها فى ضبط حارس العقار وخشية عدم اتخاذ الإجراءات القانونية حياله، نافية تعرضها للسرقة كما إدعت بالمنشور.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المذكورة لادعائها الكاذب.