لغز وفاة بريطاني داخل كمبوند شهير بأكتوبر

كتب - محمد شعبان:

تكثف أجهزة الأمن بالجيزة جهودها لكشف ملابسات وفاة بريطاني داخل كمبوند بأكتوبر مساء الاثنين.

العميد محمد أمين رئيس مباحث قطاع أكتوبر تلقى إخطارًا من إدارة شرطة النجدة باستقبال أحد المستشفيات جثة أجنبي في ظروف غامضة.

البداية جاءت باستغاثة بوجود حالة إغماء داخل كمبوند معروف بمدينة السادس من أكتوبر، وبالانتقال تبين وفاة بريطاني في الأربعينات من العمر.

ويفحص رجال المباحث شقة المتوفى مع مراجعة آخر المترددين عليه للتأكد من عدم وجود شبهة جنائية في انتظار تقرير مفتش الصحة لحسم الأمر.