إصابة شخصين سقط بهما مصعد داخل مول بالقاهرة الجديدة

كتب - محمد شعبان:

أصيب شخصان إثر حادث مصعد داخل مول تجاري بالقاهرة الجديدة اليوم الاثنين.

تلقى مسؤول غرفة عمليات المرور إخطارًا من إدارة شرطة النجدة بوقوع حادث ووجود مصابين داخل مول بدائرة قسم ثاني القاهرة الجديدة.

انتقل رجال الشرطة إلى محل البلاغ وتبين بالفحص سقوط مصعد من الطابق الثاني داخل مول، مما أسفر عن سقوط مصابين اثنين نقلا إلى مستشفى الشروق للعلاج.

تحرر محضر بالواقعة وأخطر حكمدار العاصمة.