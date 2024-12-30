بعد أول سنة زواج.. سحر تطلب الخلع بسبب الأفلام الإباحية

كتبت-فاطمة عادل:

تقدمت "سحر.ه"، 28 سنة، برفع دعوى خلع أمام محكمة الأسرة بالتجمع الخامس، تطالب فيها بخلع زوجها مبررة طلبها: " جوزي مدمن على مشاهدة الأفلام الإباحية، ويرفض النوم معي في نفس الغرفة".

وقالت "سحر" في دعواها: "تغير تمامًا بعد السنة الأولى من الزواج، بدأ يتجنبني ويفضل قضاء وقته أمام الشاشة، يشاهد الأفلام الإباحية، ويرفض حتى الحديث معي عن الأسباب التي تجعله يبتعد عني".

وأضافت الزوجة: "حاولت بكل الطرق إصلاح الأمور والتقرب منه، لكنه كان يرفضني باستمرار، حتى أصبح النوم في نفس الغرفة مستحيلًا بيننا"، رغم زواجنا عن قصة حب، لكنه تغير بعد الزواج تماماً.

وأشارت "سحر" إلى أنها طلبت الطلاق لكنه رفض وقام بضربها وترك المنزل، وبعد نقل أقامتها لمنزل أهلها، لم يحاول حل الخلافات بينهم وتركها تظل شهرين قائلة :" أريد حياة طبيعية وعلاقة قائمة على الاحترام والمودة، لكن هذا لم يعد ممكنًا معه".

لجأت الزوجة إلى المحكمة بعد أن نفدت محاولاتها لإصلاح العلاقة، مؤكدة أنها لم تعد قادرة على تحمل هذا الوضع الذي أثر على نفسيتها وحياتها اليومية ورفعت دعوى خلع حملت رقم 117 لسنة 2024، ولا زالت منظورة لم يتم الفصل فيها حتى الآن.