لم يتم العثور على نتائج البحث

إعلان

"الحضن الأخير".. تحرك قضائي جديد في قضية مضيفة الطيران التونسية

07:57 م الإثنين 30 ديسمبر 2024
  • عرض 7 صورة
  • عرض 7 صورة
    المتهمة
  • عرض 7 صورة
    المتهمة
  • عرض 7 صورة
    المتهمة
  • عرض 7 صورة
    المتهمة
  • عرض 7 صورة
    المتهمة
  • عرض 7 صورة
    المتهمة
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب: أحمد عادل

تقدم دفاع "أميرة ح." المعروفة إعلاميًا بـ"المضيفة التونسية" بمذكرة استئناف على حكم الصادر من محكمة جنايات أول درجة بالحبس لمدة 15 سنة، لإدانتها بقتل ابنتها شنقًا بحزام حقيبتها.

وكانت قضت محكمة جنايات أول درجة المنعقدة في التجمع الخامس، بمعاقبة المضيفة التونسية بالسجن لمدة 15 سنة، لاتهامها بقتل ابنتها في منطقة الرحاب.

وكشفت التحقيقات أن المتهمة تعمل مضيفة طيران، ولديها ميول للعلاج بالروحانيات، وقامت بقتل ابنتها بعد وجود إيحاءات في عقلها، ما دفع لعرض المتهمة على الطب الشرعي لبيان صحة قواه العقلية.

وقالت "أميرة" في تحقيقات النيابة العامة "اللي حصل إنه في سنة 2017، وأنا في دبي، كنت بشتغل هناك مضيفة طيران، وفجأة حصل لي وقفة روحية حتى أصبحت مستنيرة وبشوف حاجات الناس العاديين مش بيشوفوها، وبتيجيلي هواتف بتعلي من طاقتي وأنا بسميها "تجليات" بتوصلي رسالة أني مريم العذراء".

تابعت أنها اصطحبت ابنتها البالغة 4 سنوات لشقة سكنية في منطقة الرحاب، لممارسة الطقوس الخاصة بها وأنها تلقت تعلميات روحانية تأمرها بقتل ابنتها، فقامت باحتضانها وخنقها بحزام حقيبتها لتخليصها من الروحانيات السلبية ومقابلتها في العالم الآخر، وحاولت التخلص من حياتها بطعن نفسها بـ"سكين" في الرقبة قبل أن يقوم زوجها بإنقاذ حياتها.

محاكمة مضيفة طيران قاتلة ابنتها المضيفة التونسية
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
بعد أول سنة زواج.. سحر تطلب الخلع بسبب الأفلام الإباحية

إعلان

إعلان