جوازات ومرور متنقلة.. خدمة جديدة من الداخلية لطلاب الجامعات

كتب- أحمد أبو النجا:

أفادت وزارة الداخلية بأنه تم تشغيل وحدات "جوازات – أحوال مدنية – مرور" متنقلة بعدد من الجامعات في القاهرة والجيزة.

وتقرر تشغيل وحدات "جوازات – أحوال مدنية – مرور" متنقلة في نطاق محافظتي القاهرة والجيزة لتقديم الخدمات لطلاب الجامعات في الجامعات التالية: "القاهرة يوم الإثنين 30 ديسمبر – عين شمس يوم الأحد 5 يناير – 6 أكتوبر يوم الإثنين 6 يناير – بدر يوم الأربعاء 8 يناير".

يأتي ذلك استمرارًا لجهود وزارة الداخلية نحو التطوير والتحديث المتواصل والارتقاء بمستوى الأداء الأمني، خاصة في مجال الخدمات الجماهيرية، لضمان تقديم الخدمات بسهولة ويسر.

وجاء ذلك في إطار استراتيجية وزارة الداخلية الهادفة إلى الارتقاء بمستوى الأداء الأمني وتطوير الخدمات الجماهيرية المقدمة للمواطنين وزيادة انتشارها في أرجاء الجمهورية، واستمرارًا لاتخاذ كافة الإجراءات التي من شأنها حصول المواطنين على الخدمات بكل سهولة ويسر.