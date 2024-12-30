تحرير 1126 مخالفة التحدث في الهاتف المحمول أثناء القيادة

كتب - علاء عمران:

تواصل الإدارة العامة للمرور تنفيذ حملاتها المرورية على كافة الطرق والمحاور، بالتنسيق مع إدارات المرور بمديريات الأمن المختلفة، حيث أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن ضبط 38.507 مخالفات مرورية متنوعة.

وشملت المخالفات المضبوطة 510 مخالفات سير بدون تراخيص، و19 دراجة نارية مخالفة، و26.414 مخالفة تجاوز السرعة المقررة، و11 مخالفة موقف عشوائي، و1.126 مخالفة التحدث في الهاتف المحمول أثناء القيادة، و10 مخالفات شروط التراخيص.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتستمر الأجهزة في تنفيذ الحملات لضبط المخالفات المرورية وتحقيق الانضباط.

تأتي هذه الحملات ضمن استراتيجية وزارة الداخلية لتكثيف الجهود في تنظيم الحركة المرورية والحد من الحوادث.