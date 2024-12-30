قتل أخته في بيت جوزها.. الجنايات تعاقب "صناعي بولاق" بالمؤبد

كتب ـ رمضان يونس:

خففت محكمة مستأنف جنايات بولاق الدكرور بالجيزة، حكمها على صناعي من الإعدام شنقًا إلى السجن المؤبد، في واقعة اتهامه بقتل شقيقته خنقًا بواسطة إيشارب داخل منزلها أثناء غياب زوجها، مدعيًا شكه في سلوكها بهدف سرقة متعلقاتها في بولاق الدكرور.

وكشفت النيابة العامة في تحقيقات القضية رقم 11268 لسنة 2023 جنايات بولاق الدكرور، والمُقيدة برقم 2694 لسنة 2023 كُلي جنوب الجيزة، أن "فاروق.أ"، في يوم 28 أغسطس 2023، قتل شقيقته المجني عليها "نورا" عمدًا مع سبق الإصرار بغرض سرقتها. وأوضح التحقيق أن المتهم قد بيت النية وعقد العزم، وترصد لها أسفل مسكنها، وما أن تيقن من تواجدها بمفردها حتى صعد إليها وتعدى عليها ضربًا، ثم شل حركتها برباط قماش (إيشارب) وضعه حول عنقها، معتصرًا إياها قاصدًا إزهاق روحها، مما أسفر عن وفاتها.

وذكرت تحقيقات النيابة العامة أن المتهم اعترف أثناء استجوابه بأنه ارتكب الجريمة بحق شقيقته بسبب شكه في سلوكها، وأنه خطط لذلك وأتم الجريمة عندما وجدها بمفردها داخل شقتها أثناء غياب زوجها.

وبناءً على طلب الدفاع، أودعت المحكمة الجاني بمستشفى الأمراض العقلية والنفسية بالعباسية لإعداد تقرير طبي نفسي عن حالته، لتحديد مدى مسئوليته الجنائية حول ارتكاب الجريمة.

وقد أعدت لجنة ثلاثية بالمستشفى العباسية تقريرًا خلص إلى أن الجاني كان واعيًا ومدركًا لما حوله، وأنه لم يُظهر أي أعراض تدل على اضطراب عقلي أو نفسي. وقد ثبت أن ذكاءه متوسط بنسبة 93، في حين كانت سماته العصابية مرتفعة، وهو ما اعتُبر ضمن سمات الشخصية وليس دليلًا على عدم مسئوليته الجنائية.