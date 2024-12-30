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الداخلية تضبط 6 شركات ومكاتب سياحة تعمل بدون ترخيص

01:21 م الإثنين 30 ديسمبر 2024

حملة أمنية - ارشيفية

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كتب - علاء عمران:
اتخذت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية الإجراءات القانونية مع 6 شركات سياحة ومكاتب تعمل "بدون ترخيص".
ومعلومات وتحريات قطاعي "مباحث الوزارة - شرطة السياحة والآثار" قيام عدد من الشركات والمكاتب السياحية "بدون ترخيص" بالنصب على المواطنين.
وقد تبين أن 6 شركات ومكاتب سياحية تروج لنشاطها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مدعية أنها شركات سياحية مرخصة، رغم أن نشاطها غير قانوني. قامت تلك الشركات بجمع مبالغ مالية من المواطنين بزعم تنظيم برامج سياحية مختلفة، كما اتخذت مقرات مؤقتة لإدارتها في شقق مستأجرة.
وعقب تقنين الإجراءات، تمكنت أجهزة الوزارة من ضبط القائمين على إدارة هذه الشركات والمكاتب، وعثر داخلها على عدد من المضبوطات أبرزها "أختام للشركات – جوازات وتأشيرات سفر لرحلات دينية وصور منها – تأشيرات سفر - مجموعة من البرامج لرحلات دينية - دفاتر إيصالات استلام نقدية".
تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتكثيف الجهود لمكافحة مثل هذه الأنشطة غير القانونية حفاظاً على حقوق المواطنين.
يأتي ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما في مجال ضبط المخالفات المتعلقة بالأمن السياحي، وإحكام الرقابة على الشركات التي تعمل في مجال السياحة "بدون ترخيص"، تحسباً لمحاولات النصب والاحتيال على المواطنين تحت زعم تنظيم رحلات "حج - عمرة - برامج سياحية".

الأجهزة الأمنية وزارة الداخلية ضبط مكاتب سياحة
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