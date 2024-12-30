"حيلة فاشلة".. ضبط طبيب بيطري أجري عمليات لمرضى وتسبب في وفاتهم

كتب - علاء عمران:

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، ملابسات ما تم تداوله في إحدى الغرف النقاشية بموقع "تيك توك". تمكَّنت الأجهزة الأمنية من تحديد وضبط شخص ادعى كونه طبيب قلب وادعى قيامه بإنهاء حياة عدد من مرضى الأزمات القلبية أثناء إجراء عمليات قسطرة.

تبين أن المتهم هو طبيب بيطري، حيث قام بإلزام المرضى أو ذويهم بتوقيع إقرارات بقبول مخاطر العمليات، وذلك للحيلولة دون تعرضه للمسائلة القانونية.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهم، وتولت النيابة العامة التحقيق في الواقعة.