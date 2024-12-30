بـ"كوكتيل مخدرات وسلاح".. ضبط 9 عناصر إجرامية في حملات أمنية بأسوان ودمياط

كتب - علاء عمران:

نفذت أجهزة الأمن حملات مكثفة استهدفت حائزي ومتجري المواد المخدرة والأسلحة النارية غير المرخصة، بالإضافة إلى ضبط المحكوم عليهم الهاربين.

أسفرت الحملات التي نفذها قطاع الأمن العام بالتعاون مع مديريتَي أمن أسوان ودمياط عن النتائج التالية:

مديرية أمن أسوان

ضبط 3 قضايا اتجار في المخدرات، أسفرت عن ضبط 6.2 كيلوجرام من مخدر الحشيش وكمية من الهيروين بحوزة 4 متهمين، أحدهم له معلومات جنائية، وضبط سلاح ناري غير مرخص (بندقية آلية) وعدد من الطلقات، وتنفيذ 667 حكمًا قضائيًا متنوعًا.

مديرية أمن دمياط

تم ضبط 4 قضايا اتجار في المخدرات، حيث تم ضبط: 7 كيلوجرامات من الحشيش، و8 كيلوجرامات من البانجو، و10 كيلوجرامات من الهيدرو، وكمية من الهيروين بحوزة 5 متهمين، 3 منهم لهم معلومات جنائية، وضبط قطعتَي سلاح ناري غير مرخص (بندقية آلية وفرد محلي).

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتواصل وزارة الداخلية حملاتها الأمنية لتحقيق المزيد من النتائج الإيجابية، في إطار جهودها لمكافحة الجريمة.