الداخلية تواصل تفعيل إجراءات تسهيل الحصول على الخدمات الشرطية

كتب - علاء عمران:

تواصل الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية اتخاذ خطوات فعّالة لتيسير الحصول على الخدمات والمستندات الشرطية.

وقامت الأقسام المختلفة على مستوى الجمهورية باستقبال الحالات الإنسانية والمرضية، وتم إنهاء إجراءاتهم بسهولة ويسر. كما تسعى الوزارة إلى رصد الحالات الإنسانية في جميع الأقسام لتقديم التسهيلات اللازمة لهم.

وأكدت الوزارة استمرارها في اتخاذ كافة التدابير التي تسهم في تسهيل إجراءات استخراج المستندات، في إطار التزامها بتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.

يأتي ذلك في إطار سياسة وزارة الداخلية الهادفة إلى تعزيز حقوق الإنسان وتسهيل الإجراءات للمواطنين، خاصة كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة.