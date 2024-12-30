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الداخلية: ضبط 520 دراجة نارية لعدم ارتداء الخوذة

11:27 ص الإثنين 30 ديسمبر 2024

ضبط 520 دراجة نارية لعدم ارتداء الخوذة

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كتب- علاء عمران:

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من ضبط 520 مخالفة مرورية لقائدي الدراجات النارية بسبب عدم ارتداء الخوذة.
وجددت وزارة الداخلية مناشدتها لقائدي الدراجات النارية بالالتزام بارتداء الخوذة، حفاظًا على سلامتهم. كما أهابت الوزارة بقائدي السيارات الالتزام بالحارات المرورية المخصصة لهم، بما يحقق السيولة المرورية ويحد من الحوادث على الطرق، تجنبًا للمساءلة القانونية.
يأتي ذلك في إطار جهود وزارة الداخلية المستمرة للحفاظ على السلامة العامة وحماية أرواح المواطنين.

عدم ارتداء الخوذة الأجهزة الأمنية وزارة الداخلية
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