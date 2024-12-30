الداخلية: سحب 1280 رخصة قيادة في 24 ساعة لعدم تركيب الملصق الإلكتروني

كتب- علاء عمران:

سحبت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية 1280 رخصة قيادة لعدم تركيب الملصق الإلكتروني.

جدير بالذكر أن المهلة المحددة لتركيب الملصق الإلكتروني انتهت في مارس من عام 2021، وتم تفعيل لوائح المرور بحق المخالفين الذين لم يلتزموا بتركيبه.

تواصل وحدات المرور على مستوى الجمهورية استقبال المواطنين لتركيب الملصق الإلكتروني، الذي يُعد خطوة أساسية نحو تطبيق منظومة مرورية إلكترونية متكاملة.

كما تقدم الوزارة خدمة إلكترونية تُتيح لمالكي المركبات ذات التراخيص السارية طلب تركيب الملصق الإلكتروني وسداد الرسوم إلكترونيًا عبر موقع بوابة مرور مصر.

وتستمر وحدات المرور في العمل حتى الساعة الثامنة مساءً يوميًا، بالإضافة إلى الفترة الصباحية، لتيسير الإجراءات على المواطنين.