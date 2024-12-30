"جثتين قاعدين على الانتريه".. ليلة الرعب في شقة عروسين بأكتوبر

كتب - محمد شعبان:

كشف مصدر أمني عن تفاصيل جديدة بواقعة العثور على جثتي عروسين داخل شقتهما بمنطقة ابني بيتك بأكتوبر في ظروف غامضة.

المصدر أفاد في تصريحات لمصراوي بأن الجثتين كانتا في وضع جلوس على الانتريه موضحًا: "الاتنين قاعدين في حياة تيبس كاملة".

وبسؤاله عن سبب الوفاة، رفض المصدر الجزم بسبب الوفاة مكتفيًا بالقول إن السبب غير معلوم حتى الآن.

اللواء محمد الشرقاوي مدير مباحث الجيزة تلقى إخطارًا من إدارة شرطة النجدة بوجود حالات إغماء داخل شقة سكنية بمنطقة ابني بيتك.

العميد محمد أمين رئيس مباحث قطاع أكتوبر وجه ضباط المباحث الجنائية بسرعة الانتقال إلى محل البلاغ للوقوف على ملابساته.

فريق بحث يقوده مفتش الفرقة يعكف على فحص مسرح الواقعة بدقة، ورصد آخر المترددين على عش الزوجية في انتظار معاينة النيابة العامة والأدلة الجنائية.