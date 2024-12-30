العثور على جثتي عروسين في حالة تيبس بأكتوبر

كتب - محمد شعبان:

شهدت مدينة السادس من أكتوبر فاجعة مؤلمة، رجال الشرطة عثروا على جثتي عروسين داخل شقة في ظروف غامضة.

اللواء محمد الشرقاوي مدير مباحث الجيزة تلقى إخطارًا من إدارة شرطة النجدة بوجود حالات إغماء داخل شقة سكنية بمنطقة ابني بيتك.

العميد محمد أمين رئيس مباحث قطاع أكتوبر وجه ضباط المباحث الجنائية بسرعة الانتقال إلى محل البلاغ للوقوف على ملابساته.

المعاينة الأولية حملت مفاجأة صادمة، عثر على جثتي عروسين في حالة تيبس كامل دون بعثرة في محتويات عش الزوجية أو آثار عنف بمداخلها ومخارجها.