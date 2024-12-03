رئيس مجلس الدولة يعلن عن أكبر حركة ترقيات للقضاة قريبًا

كتب- محمود الشوربجي:

أعلن المستشار أحمد عبود رئيس مجلس الدولة والمجلس الخاص، أعلى سلطة إدارية بمجلس الدولة، عن بدء اتخاذ إجراءات الإعداد لأكبر حركة ترقيات قضائية لأعضاء مجلس الدولة وفقًا للقواعد المعمول بها، ووفقا لقانون مجلس الدولة.

وكان المستشارأحمد عبود رئيس مجلس الدولة، قدم التهنئة لقضاة مجلس الدولة، بصدور قرارا من الرئيس السيسي بتخصيص قطعة أرض بديلة عن مقر نادي قضاة مجلس الدولة الحالي على ضفاف نهر النيل بذات الشارع - عبد العزيز آل سعود، جنوب كوبري الجامعة - وتبلغ مساحتها 4657.38 متر مربع.

بالإضافة إلى تخصيص قطعة أرض أخرى بمساحة 405 متر مربع كمقر لتقديم خدمات الشهر العقاري، والأحوال المدنية، وشرطة المرور، وغيرها من الخدمات تيسيرًا لقضاة مجلس الدولة الأجلاء.

جاء ذلك في إطار تقدير الدولة للمستوى الرفيع لقضاة مجلس الدولة، وإيماناً منها بقدسية رسالتهم السامية في إرساء قواعد العدالة وتحقيق السلام الاجتماعي.

ووجه المستشار أحمد عبود بالأصالة عن نفسه ونيابة عن مستشاري المجلس أسمي آيات الشكر والتقدير لرئيس الجمهورية والمستشار وزير العدل لمساعيهم من أجل توفير كل السبل لراحة رجال القضاء.