بالأسماء.. تنفيذ حكم الإعدام لـ 3 مصريين في السعودية

كتب- محمود الشوربجي:

أعلنت وزارة الداخلية السعودية، اليوم الثلاثاء، تنفيذ حكم القتل "تعزيرًا" بحق 3 مصريين، في منطقة تبوك، بحسب بيان للوزارة نشرته وكالة الأنباء السعودية "واس".

وقالت وزارة الداخلية السعودية في بيان لها "أقدم كل من (تامر فرج سنوسي مصباح)، و(أحمد علي يونس قايد)، و(إسلام محمد أحمد السيد)، على تهريب وتلقي وترويج مادة الإمفيتامين المخدر، وأقراص خاضعة لتنظيم التداول الطبي".

وتمكنت الجهات الأمنية من القبض على الجناة المذكورين، وأسفر التحقيق معهم عن توجيه الاتهام إليهم بارتكاب الجريمة، وبإحالتهم إلى المحكمة المختصة؛ صدر بحقهم حكم يقضي بثبوت ما نُسب إليهم وقتلهم (تعزيرا)، وأصبح الحكم نهائياً بعد استئنافه ثم تأييده من المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعاً.

وأكدت وزارة الداخلية السعودية أنه قد تم تنفيذ حكم القتل (تعزيرا) بالجناة اليوم الثلاثاء، بمنطقة تبوك.