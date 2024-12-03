للمرة الثانية.. صرف الحكم محمد عادل عقب الاستماع لأقوال في أزمة التسريب الصوتي

كتب - أحمد عادل:

قررت نيابة الشؤون الاقتصادية في التجمع الخامس، اليوم الثلاثاء، صرف الحكم محمد عادل من سرايا النيابة، بعد الاستماع لأقواله، في البلاغ المقدم بشأن أزمة التسريب الصوتي بينه وبين حكم الـVAR، في مباراة الزمالك والبنك الأهلي بالدوري الممتاز.

وفي وقت سابق، قال أحمد العدوي، محامي الكابتن محمد عادل، في تصريحات لـ"مصراوي"، إن الحكم اتهم في بلاغه الإعلامي إبراهيم فايق والصحفي أحمد عبدالباسط وشركة الـVAR، بسبب تسريب ونشر التسجيل الصوتي بينه وبين حكم غرفة الـVAR.

وتابع العدوي، أن الحكم "محمد عادل" متمسك بتصريحاته بفبركة التسريب الصوتي، ومصمم على استكمال الإجراءات القانونية على أن يتم استكمال استماع أقواله في النيابة العامة الأسبوع المقبل.

وعلق الحكم محمد عادل، على التفريغ الصوتي المسرب له مع ميدو سلامة حكم تقنية الفيديو في مباراة الزمالك والبنك الأهلي، في الجولة الأولى من الدوري المصري، لحظة احتساب ركلة جزاء لصالح ناصر منسي، سجل منها عبدالله السعيد هدف الفوز للأبيض.

وقال محمد عادل في تصريحات عبر برنامج "الهدف" على قناة أون تايم سبورتس، إن الصوت المسرب له من مباراة الزمالك والبنك الأهلي ليس له، وسيتوجه إلى النيابة العامة بخصوص هذا الموضوع.