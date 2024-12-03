قضية الحاجة أرزاق.. الجنايات تعاقب عامل الصف بالإعدام

كتب ـ رمضان يونس:

قضت الدائرة الثانية بمحكمة جنايات جنوب الجيزة، بإجماع أراء أعضائها بالإعدام شنقًا "عامل الصف" لاتهامه بقتل الحاجة أرزاق داخل مسكنها في قرية المنيا، لوجود خلافات عائليه بينهما، عقب ابداء الرأي الشرعي في إعدامه من قبل فضيلة المفتي.

ترأس هيئة الدائرة برئاسة المستشار حسين فاضل رئيس المحكمة وعضوية المستشارين عبد الرحيم علي علي ومعوض ثروت رجب وأمانة سر خالد شعبان.

وكشفت تحقيقات النيابة العامة في القضية رقم 5803 لسنة 2024 جنايات الصف المقيدة برقم 2212 لسنة 2024 كلي جنوب الجيزة، أن "اسامة خ" في اليوم الأخير من يناير 2024، قتل المجني عليها "أرزاق يحيى" عمدًا مع سبق الإصرار والترصد بأن بيت النية وعقد العزم المصمم علي قتلها بسبب خلاف نشب بينهما، وما أن ظفر بها حتى كال لها عدة طعنات بسلاح أبيض "سكين" استقرت بمناطق متفرقة بجسدها، فأحدث إصابتها الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية.

وذكرت تحريات رجال المباحث وفق ما جاء بأوراق الدعوى، أنه إثر خلافا بين المتهم وعائلة المجني عليه، بيت النية على التخلص من "أرزاق"، وفي يوم الواقعة أعد المتهم سلاح أبيض "سكين" وتوجه إلى محل إقامة الضحية قاصدًا من ذلك قتلها، وما أن ظفر بها حتى سدد لها عدة طعنات استقرت بمناطق مختلفة بجسدها وفر هاربا، إذ تبين من مقطع فيديو وثقته إحدى الكاميرات ظهور المتهم حال دخوله للعقار محل سكن المجني عليها قبل ارتكابه للجريمة وبعدها.

وأفادت تحقيقات النيابة أن تقرير الصفة التشريحية الخاص بالمجني عليها "أرزاق" أثبت تعزي وفاه المجني عليم عليها الى مجموع إصابات طعنيه بالصدر والبطن وما نتج عنها من جروح قطعية بالكبد وتكدم بجدار المعدة ونزيف دموي غصابي غزير بتجويف البطن مما ادي إلى الوفاة.

وأحال المستشار محمود غيطاس المحامي لنيابات جنوب الجيزة الكلية المتهم إلى محكمة الجنايات العاجلة والتي أصدرت قرارها بإعدام المتهم عما أسند غليه من اتهام عقب ورود رأي المفتي في إعدامه.