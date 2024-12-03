"حرقوه بماء نار".. تجديد حبس المتهمين بتشويه وجه شاب في مصر القديمة

كتب- محمود الشوربجي:

قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنوب القاهرة، اليوم، تجديد حبس سيدة وشاب، في اتهامهما بتشويه وجه شاب بسكب ماء النار عليه، بسبب خلافات عائلية مع أسرة زوجته بمنطقة مصر القديمة، ١٥ يومًا على ذمة التحقيقات.

كشفت تحقيقات النيابة أن خلافات أسرية بين شاب وزوجته، تطورت مع أسرتها ونشبت بينهم مشاجرة تركت على إثرها الزوجة منزل الزوجية.

وأضافت التحقيقات أن أسرة الزوجة تربصت بالمجني عليه أثناء عودته من عمله، وقاموا بإلقاء ماء النار على وجهه مما أصابه بحروق بالوجه والرقبة، ولا زال يتلقى العلاج داخل المستشفى.

بدأت الواقعة بورود بلاغ من الأهالي لرجال مباحث قسم شرطة مصر القديمة، بنشوب مشاجرة بين شاب وأسرة زوجته، وإصابته، وبالانتقال والفحص تبين صحة الواقعة، وتم نقل المجني عليه للمستشفى لتلقي العلاج بقصر العيني.

وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط سيدة وشاب في الواقعة، وحُرر محضر رسمي وأخطرت النيابة التي باشرت التحقيق تبين صحة الواقعة، وتم نقل المجني عليه للمستشفى لتلقي العلاج بقصر العيني.