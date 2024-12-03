لاستدعاء "شاليمار شربتلي".. تأجيل محاكمة المخرج عمر زهران في واقعة سرقة زوجة خالد يوسف

كتب - رمضان يونس:

قررت محكمة جنح الجيزة، تأجيل محاكمة المخرج عمر زهران، على خليفة اتهامه بسرقة مشغولات ذهبية ومقتنيات من شقة الفنانة التشكيلية" شاليمار شربتلي" زوجة المخرج خالد يوسف، إلى جلسة 10 ديسمبر الجاري، لاستدعاء المدعية شاليمار شربتلي مع استمرار حبس المتهم.

واستمعت محكمة جنح الجيزة؛ اليوم الثلاثاء، إلى طلبات دفاع المخرج عمر زهران في واقعة اتهامه بسرقة مجوهرات الفنانة التشكيلية شاليمار شربتلي.

وفي مسهتل الجلسة ادعى الحاضرين مع المخرج "عمر زهران" مدنيا مقابل مليون وواحد على سبيل التعويض المدني المؤقت عن تهمة البلاغ الكاذب؛ كما طلب استدعاء المُبلغ والمدعو مصطفي الملا -عامل لديها- وزوجها المخرج خالد يوسف، وكذا تفريغ الرسائل المتبادل بين المبلغ والمتهم لنفي التهمة عن موكله.

كما ادعى وكيلا "شاليمار شربتلي" مدنيا بمبلغ 100 ألف جنيه وواحد كتعويض مدني مؤقت، وطلبا تفريغ رسائل "الواتساب" بين المتهم الأول والثاني عنتر حفني، وكذا الرسائل المتبادلة بين المتهم الأول وإحدى شهود النفي اللاتي أحضرهن المتهم بالجلسة السابقة.