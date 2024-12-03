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القاتل الصامت يهدد حياة 3 من أسرة واحدة بأكتوبر

07:10 م الثلاثاء 03 ديسمبر 2024

حالات اختناق - أرشيفية

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كتب - محمد شعبان:

أصيب 3 من أسرة واحدة بحالة إغماء نتيجة تسرب غاز داخل شقة بمدينة 6 أكتوبر، اليوم الثلاثاء.

تلقى نائب مدير أمن الجيزة لقطاع أكتوبر إخطارًا من إدارة شرطة النجدة بووجود حالات إغماء داخل شقة سكنية بمدينة الفردوس.

مأمور قسم شرطة أول أكتوبر انتقل إلى محل البلاغ، وتبين بالفحص سقوط 3 مصابين بحالات اختناق؛ نتيجة تسرب غاز بالعقار رقم 644.

المصابون الثلاثة نقلوا إلى مستشفى خاص للعلاج، وتحرر محضر بالواقعة.

قاتل صامت تسرب غاز اختناق مدينة الفردوس أكتوبر
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