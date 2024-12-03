مشهد مروع داخل محطة سكة حديد شبرا الخيمة

كتب - محمد شعبان:

عامل نظافة بسيط ضاقت به الأرض بما رحبت اتخذ قرارًا بالرحيل، اختار محطة سكة حديد شبرا الخيمة لتنفيذ مخططخ المأساوي لكن القدر كان له رأي آخر.

مأمور قسم شرطة شبرا الخيمة بمديرية أمن القليوبية تلقى إخطارًا من الخدمات المعنية بمحطة السكة الحديد بسقوط شخص على قضبان السكة الحديد في ظروف غامضة.

انتقل رجال المباحث إلى محل البلاغ وتبين بالفحص أن عامل نظافة حاول التخلص من حياته قفزًا من أعلى سلم المشاة، وتم نقله في حالة حرجة إلى أقرب مستشفى لإنقاذه.

وتعمل الدولة على تقديم الدعم للمرضى النفسيين من خلال أكثر من جهة خط ساخن لمساعدة من لديهم مشاكل نفسية أو رغبة في الانتحار، أبرزها الخط الساخن للأمانة العامة للصحة النفسية، بوزارة الصحة والسكان، لتلقي الاستفسارات النفسية والدعم النفسي، ومساندة الراغبين في الانتحار، من خلال رقم 08008880700، 0220816831، طول اليوم.

كما خصص المجلس القومي للصحة النفسية خط ساخن لتلقي الاستفسارات النفسية 20818102. وأكدت دار الإفتاء المصرية، أن الانتحار كبيرة من الكبائر وجريمة في حق النفس والشرع، والمنتحر ليس بكافر، ولا ينبغي التقليل من ذنب هذا الجرم وكذلك عدم إيجاد مبررات وخلق حالة من التعاطف مع هذا الأمر، وإنما التعامل معه على أنه مرض نفسي يمكن علاجه من خلال المتخصصين.