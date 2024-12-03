شاليمار شربتلي تدعي مدنيًا بـ 100 ألف من المخرج عمر زهران

كتب - رمضان يونس:

استمعت محكمة جنح الجيزة، اليوم الثلاثاء، إلى طلبات دفاع المخرج عمر زهران، في واقعة اتهامه بسرقة مجوهرات الفنانة التشكيلية شاليمار شربتلي، زوجة المخرج خالد يوسف.

في مستهل الجلسة، ادعى الحاضرون مع المخرج عمر زهران مدنيًا بمبلغ مليون وواحد على سبيل التعويض المدني المؤقت عن تهمة البلاغ الكاذب، كما طلبوا استدعاء المبلغ المدعو "مصطفى الملا"، العامل لديها، وزوجها المخرج خالد يوسف، بالإضافة إلى طلب تفريغ الرسائل المتبادلة بين المبلغ والمتهم لنفي التهمة عن موكلهم.

كما ادعى وكيلا شاليمار شربتلي مدنيًا بمبلغ 100 ألف وواحد كتعويض مدني مؤقت، وطلبوا تفريغ رسائل الواتساب المتبادلة بين المتهم الأول والثاني "عنتر"، وكذلك الرسائل المتبادلة بين المتهم الأول وإحدى شهود النفي اللاتي أحضرهن المتهم في الجلسة السابقة.

وفي نهاية الطلبات، أصر دفاع المتهم على طلب إخلاء سبيله بأي ضمان مادي تراه المحكمة.

