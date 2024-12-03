أمن القاهرة يوقع بشبكة لصوص نفذت سرقات متنوعة بالعاصمة

كتب- علاء عمران:

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، من القبض على شبكة لصوص نفذت عددًا من السرقات المتنوعة في العاصمة.

بدايةً، تم ضبط ربة منزل ذات معلومات جنائية في دائرة قسم شرطة الساحل، حيث تبين أنها كانت تمارس نشاطًا إجراميًا في النصب والاحتيال على المواطنين، مدعيةً بأنها موظفة بإحدى الجهات الحكومية ولديها القدرة على تقديم بعض الامتيازات لهم. وعقب مغافلتهم، كانت تقوم بسرقتهم. واعترفت المتهمة بارتكاب 7 وقائع سرقة بذات الأسلوب، وبحوزتها مبلغ مالي من متحصلات نشاطها الإجرامي.

ضبط سائق بإحدى الشركات بدائرة قسم شرطة مصر الجديدة، لقيامه بسرقة سيارة "ملاكي" ومبلغ مالي خاص بالشركة التي يعمل بها، وبمواجهته، اعترف بارتكاب الواقعة، وتم بإرشاده ضبط السيارة والمبلغ المالي المستولى عليهما.

وفي إطار آخر، تم ضبط 3 أشخاص بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول، لقيامهم بسرقة جهاز لاب توب وحقيبة بداخلها مبلغ مالي من داخل سيارة أحد المواطنين باستخدام أسلوب "كسر الزجاج الأمامي".

وبحوزتهم، تم العثور على السيارة المستخدمة في ارتكاب الواقعة، بالإضافة إلى لوحات معدنية مستولى عليها من إحدى السيارات، مبلغ مالي، سلاح أبيض، وجهاز اللاب توب.

كما تم ضبط سائق بدائرة قسم شرطة التجمع الأول، لقيامه بسرقة مبلغ مالي محلي وأجنبي من أحد الأشخاص الذي يحمل جنسية إحدى الدول ويعمل طرفه.

تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة ضد المتهمين، ويأتي ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما ضبط وملاحقة العناصر الإجرامية مرتكبي جرائم السرقات.