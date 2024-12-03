مصرع عامل أثناء التنقيب عن الآثار في الدقهلية

كتب- علاء عمران:

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، ملابسات واقعة وفاة عامل، أثناء التنقيب غير المشروع عن الآثار في الدقهلية.

بدأت الواقعة عندما تلقي مركز شرطة الستاموني بمديرية أمن الدقهلية، بلاغًا من أحد المواطنين، يخبره جاره عبر اتصال هاتفي بوفاة نجله، الذي كان يعمل مع آخرين في التنقيب عن الآثار، إثر انهيار كمية من الرمال عليه أثناء قيامهم بالحفر في قطعة أرض بدائرة قسم جمصة.

أسفرت تحريات قطاع الأمن العام، بالتعاون مع مديرية أمن الدقهلية، عن تفاصيل الواقعة، حيث تبين أن المتوفى، نجل المبلغ، وجاره، بالإضافة إلى ثلاثة آخرين، كانوا يقومون بالتنقيب غير المشروع عن الآثار في قطعة أرض فضاء مملوكة لأحد المتهمين في منطقة الستاموني. وأثناء عملية الحفر، انهارت كمية من الرمال على المتوفى في حفرة قطرها متر وعمقها 2.5 متر، مما أدى إلى وفاته. وقام المتهمون الآخرون باستخراج جثمانه ونقله باستخدام دراجة نارية إلى مكان العثور عليه في جمصة، ثم اتصلوا بوالد المجني عليه لإبلاغه بالحادث.

بعد تقنين الإجراءات، تم ضبط المتهمين، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة، كما تم إرشادهم إلى الأدوات المستخدمة في الحفر والدراجة النارية التي تم استخدامها في الحادث.

تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة بحق المتهمين.