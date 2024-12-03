صديق المخرج عمر زهران: "ينفق كل أمواله في الخير والهدايا ليست المسروقات" | فيديو

"جثة في السجادة".. قرار عاجل من النيابة في جريمة "شقة المنيب"

كتب - رمضان يونس:

حرص المخرج الكبير عصام أبو غريب، على حضور جلسة محاكمة المخرج عمر زهران في محكمة جنح الجيزة، برفقة عدد من زملائه لمؤازرته في واقعة اتهامه بسرقة مجوهرات الفنانة التشكيلية شاليمار شربتلي، زوجة المخرج خالد يوسف.

وقال "غريب" في بث مباشر عبر "مصراوي"، إن المخرج عمر زهران وصديقه تربطهما علاقة صداقة وعمل دامت نحو 50 عامًا في مجال الدراسة والإخراج، وأضاف: "للأسف اختاروا شخصًا خطأ لكنه محترم".

وأكد "غريب" أن صديقه لم يتزوج حتى الآن، وينفق كل أمواله في الأعمال الخيرية. كما أشار إلى أن النيابة العامة أثبتت أن المجوهرات التي عثرت عليها الشرطة في منزل صديقه ليست من ضمن المسروقات التي أفادت بها الفنانة في بلاغها، وأنها كانت قد أعطتها له هدايا بمحض إرادتها، قائلاً: "هي أعطته الهدايا واتهمته بسرقة شقتها".

بدأت محكمة جنح الجيزة، اليوم الثلاثاء، النظر في ثاني جلسات محاكمة المخرج عمر زهران في واقعة اتهامه بسرقة مجوهرات الفنانة شاليمار شربتلي، زوجة المخرج خالد يوسف.

وقال أحمد مرتضى منصور، إنه سيطلب أجلاً للاطلاع على أوراق القضية، مؤكدًا أنه حضر نيابة عن والده المستشار مرتضى منصور الذي سيتولى القضية في الجلسة المقبلة.

وصل المخرج عمر زهران إلى محكمة جنح الجيزة، اليوم الثلاثاء، في حراسة أمنية مشددة لانعقاد ثاني جلسات محاكمته في قضية سرقة شقة الفنانة شاليمار شربتلي، زوجة صديقه المخرج خالد يوسف.

ظهر المخرج في قاعة المحكمة مرتديًا تيشرت أسود ونظارة سوداء، وتم اقتياده إلى محبسه.

أحيل المخرج عمر زهران و"عنتر" في الدعوى التي حملت رقم 7439 لسنة 2023 إلى محكمة الجنح العاجلة، على خلفية اتهامهما بسرقة مشغولات ذهبية ومقتنيات من شقة الفنانة شاليمار شربتلي بقيمة 250 مليون جنيه.