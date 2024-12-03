دفاع "شاليمار شربتلي" يطالب بتفريغ رسائل المتهمين بواقعة سرقة مجوهراتها

كتب - رمضان يونس:

طلب دفاع الفنانة التشكيلية شاليمار شربتلي، زوجة المخرج خالد يوسف، خلال نظر جلسة محاكمة المخرج عمر زهران ومساعده "عنتر حفني"، في اتهامه بسرقة مجوهرات "شاليمار" بتفريغ رسائل "الواتساب" المتبادلة بين المتهم الأول والثاني في القضية.

كما طالب الدفاع الحاضر عن الفنانة التشكيلية شاليمار شربتلي، بتفريغ الرسائل المتبادلة أيضًا بين المتهم الأول وإحدى شهود النفي اللاتي أحضرهن المتهم في الجلسة السابقة.

وصل المخرج عمر زهران إلى مقر محكمة جنح الجيزة، اليوم الثلاثاء، في حراسة أمنية مشددة لانعقاد ثاني جلسات محاكمته في واقعة سرقة شقة الفنانة التشكيلية شاليمار شربتلي، زوجة صديقه المخرج خالد يوسف.

وظهر المخرج في قاعة المحكمة مرتديًا تيشرتًا أسود ونظارة سوداء، واقتادته القوات إلى محبسه.

واستجوبت هيئة المحكمة المخرج عمر زهران بالاتهامات المسندة إليه خلال نظر جلسة محاكمته، حيث أكد أن زوجة صديقه اتهمته بسرقة مقتنيات بمبلغ 250 مليون جنيه من شقتها، وأكدت في بلاغها أنه استرجع 200 مليون من قيمة المسروقات، مشيرة إلى أن الخلاف كان حول رد الباقي. وأضاف: "أنا لو أخذت 200 مليون هرجعها ليه".

وأُحيل المخرج عمر زهران ومساعده عنتر حفني في الدعوى التي حملت رقم 7439 لسنة 2023 إلى محكمة الجنح العاجلة، على خلفية اتهامه بسرقة مشغولات ذهبية ومقتنيات من شقة الفنانة التشكيلية شاليمار شربتلي بقيمة 250 مليون جنيه.