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غلق 151 محلاً لعدم الالتزام بقرار الغلق ترشيداً للكهرباء

11:54 ص الثلاثاء 03 ديسمبر 2024

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كتب - علاء عمران:

أغلقت وزارة الداخلية 151 محلًا لمخالفتها وعدم التزامها بقرار الغلق خلال 24 ساعة، وذلك تنفيذًا لقرار مجلس الوزراء بشأن ترشيد استهلاك الكهرباء.

أسفرت جهود أجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية، خلال 24 ساعة، عن تحرير 151 مخالفة للمحال التي لم تلتزم بقرار الغلق. تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وعرض المخالفات على النيابة العامة.

جاء ذلك في إطار تنفيذ خطة الدولة لترشيد استهلاك الكهرباء، وفقًا للقرارات الصادرة عن مجلس الوزراء.

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