غلق كلي لمحور سميرة موسى لمدة 4 أشهر (التحويلات المرورية)

كتب - علاء عمران:

أعلنت الإدارة العامة لمرور القاهرة عن اتخاذ التدابير المرورية اللازمة لمواجهة أي كثافات متوقعة وضمان تيسير حركة المرور، تزامنًا مع تنفيذ أعمال خاصة بنفق خرسانى بمحور سميرة موسى، مما يستلزم الغلق الكلي للمحور في المسافة من تقاطعه مع طريق جمال محمد علي (امتداد طريق طه حسين) وحتى محور المشير طنطاوي، وذلك لمدة 4 أشهر ابتداءً من الساعة 12 صباح يوم الأربعاء الموافق 4/12/2024.

وفيما يلي التحويلات المرورية المقررة:

القادم من طريق جمال محمد علي تجاه محور المشير طنطاوي: يسلك مسطح كوبرى فريال، ثم يتجه يمينًا إلى الطريق الداعم للطريق الدائري، ثم إلى مسطح كوبرى التسعين تجاه محور المشير طنطاوي.

القادم من محور المشير طنطاوي تجاه طريق جمال محمد علي: يسلك مسطح كوبرى الواحة (تقاطع محور محمد علي فهمي مع محور المشير طنطاوي)، ثم محور محمد علي فهمي تجاه طريق جمال محمد علي.

القادم من محور سميرة موسى تجاه طريق جمال محمد علي: يسلك يسارًا إلى ميدان أرض المعارض، ثم الطريق خلف أرض المعارض، ثم محور محمد علي فهمي تجاه طريق جمال محمد علي.

القادم من طريق جمال محمد علي تجاه محور سميرة موسى: يسلك يسارًا إلى محور محمد علي فهمي، ثم المطالع والمنازل على كوبرى تقاطع محور محمد علي فهمي مع محور سميرة موسى تجاه محور سميرة موسى.

وتقوم الإدارة العامة لمرور القاهرة بتعيين الخدمات المرورية اللازمة وتنسيق العمل مع الشركات المنفذة، لوضع كافة المساعدات الفنية والتجهيزات اللازمة لتوضيح وجود الأعمال في المنطقة وضمان أمن وسلامة المواطنين.