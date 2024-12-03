لم يتم العثور على نتائج البحث

إعلان

ضبط 82 ديلر مخدرات في حملات أمنية على تجار الكيف بالهرم

11:51 ص الثلاثاء 03 ديسمبر 2024

حملة أمنية

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتبت - علاء عمران:
قامت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة بتنفيذ عدة حملات أمنية استهدفت حائزي ومتاجري المواد المخدرة والأسلحة النارية غير المرخصة في دائرة قسم شرطة الأهرام بالجيزة.

أسفرت الحملة عن ضبط 70 قضية تم خلالها ضبط 82 متهما، بحوزتهم عدد من المضبوطات أبرزها: كمية من المخدرات (الحشيش، الهيروين، الآيس)، عدد من الأقراص المخدرة، 6 فرد خرطوش، عدد من الطلقات، و28 سلاحا أبيض.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتستمر الحملات الأمنية في التصدي لمثل هذه الجرائم.

حملات أمنية الهرم شرطة الأهرام المواد المخدرة الأسلحة النارية
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان