ضبط 82 ديلر مخدرات في حملات أمنية على تجار الكيف بالهرم

كتبت - علاء عمران:

قامت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة بتنفيذ عدة حملات أمنية استهدفت حائزي ومتاجري المواد المخدرة والأسلحة النارية غير المرخصة في دائرة قسم شرطة الأهرام بالجيزة.

أسفرت الحملة عن ضبط 70 قضية تم خلالها ضبط 82 متهما، بحوزتهم عدد من المضبوطات أبرزها: كمية من المخدرات (الحشيش، الهيروين، الآيس)، عدد من الأقراص المخدرة، 6 فرد خرطوش، عدد من الطلقات، و28 سلاحا أبيض.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتستمر الحملات الأمنية في التصدي لمثل هذه الجرائم.