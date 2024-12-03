النيابة الإدارية تخصص مقرًا جديدًا في القاهرة الجديدة لاستقبال شكاوى المواطنين

كتب- أحمد أبو النجا:

قامت إدارة منظومة الشكاوى ومكافحة الفساد بالنيابة الإدارية، برئاسة المستشار محمد شريف، بتخصيص مقر جديد بمجمع النيابات الإدارية بالقاهرة الجديدة لتلقي الشكاوى المقدمة من المواطنين بشكل مباشر، وذلك خلال ساعات العمل الرسمية من الأحد إلى الأربعاء من كل أسبوع.

يأتي هذا المقر الجديد كإضافة للمقر الرئيسي لمنظومة الشكاوى ومكافحة الفساد في مدينة السادس من أكتوبر. وتستمر النيابة الإدارية في تلقي الشكاوى من المواطنين عبر مجموعة من الوسائل الحديثة والتقليدية التي تشمل:

📞 وسائل الاتصال:

الخط الساخن: 16117 (طوال أيام الأسبوع خلال أوقات العمل الرسمية من الساعة 9 صباحاً حتى 3 عصراً)

البريد الإلكتروني: SHAKWA@AP.GOV.EG

WhatsApp: 01050601888

الرسائل القصيرة: 1411

قناة النيابة الإدارية عبر تطبيق Telegram: 1411

تطبيق منظومة الشكاوى وقياس الأداء المتاح على جميع متاجر أنظمة تشغيل الهواتف المحمولة.

الوسائل التقليدية لتقديم الشكاوى:

البريد العادي/ الفاكس: 0238245231

الحضور الشخصي

العناوين:

مجمع النيابات الإدارية بالقاهرة الجديدة: مبنى النيابة الإدارية بشارع الـ90 الشمالي، التجمع الخامس. رابط الموقع على Google Maps

رئاسة النيابة الإدارية بمدينة السادس من أكتوبر: مبنى رئاسة الهيئة – ميدان النجدة – الحي الرابع. رابط الموقع على Google Maps

وذلك تنفيذًا لتوجيهات المستشار عبد الراضي صدّيق، رئيس هيئة النيابة الإدارية، لتخفيف العبء عن المواطنين الراغبين في تقديم شكواهم، وتيسير إجراءات تلقي الشكاوى.