نظارة وتيشيرت أسود.. أول ظهور للمخرج عمر زهران في محكمة الجيزة

كتب - رمضان يونس:

وصل المخرج عمر زهران إلى مقر محكمة جنح الجيزة، اليوم الثلاثاء، في حراسة أمنية مشددة لإنعقاد ثاني جلسات محاكمته في واقعة سرقة شقة الفنانة التشكيلية "شاليمار شربتلي"، زوجة صديقه المخرج خالد يوسف.

وظهر المخرج في قاعة المحكمة مرتديًا تيشرتًا أسود ونظارة سوداء، واقتادته القوات إلى محبسه.

واستجوبت هيئة المحكمة المخرج عمر زهران بالاتهامات المسندة إليه خلال نظر أولى جلسات محاكمته، حيث أكد أن زوجة صديقه اتهمته بسرقة مقتنيات بمبلغ مالي قدره 250 مليون جنيه من شقتها، وأكدت في بلاغها أنه استرجع 200 مليون من قيمة المسروقات، مشيرة إلى أن الخلاف كان حول رد الباقي، وأضاف: "أنا لو أخدت 200 مليون هرجعها ليه".

وحضرت الفنانة هلا صدقي والإعلامية بسمة وهبة إلى مقر محكمة جنح الجيزة، وأكدتا أنهما على معرفة بالمخرج منذ زمن بعيد، نافيتين صلته بواقعة سرقة الفنانة "شاليمار شربتلي".

وخلال نظر الجلسة الماضية، طلب دفاع المخرج إخلاء سبيل موكله على ذمة التحقيقات، وبتأجيل نظر الدعوى لحين الاطلاع على الأوراق بسبب إحالة المتهم إلى المحاكمة في وقت قصير. إلا أن المحكمة قررت حبسه لحين نظر ثاني جلسات محاكمته.

وأُحيل المخرج عمر زهران إلى محكمة الجنح العاجلة على خلفية اتهامه بسرقة مشغولات ذهبية ومقتنيات من شقة الفنانة التشكيلية شاليمار شربتلي بقيمة 250 مليون جنيه.