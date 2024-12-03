زحام مروري في القاهرة والجيزة.. أبرز الطرق والمحاور المتأثرة



كتب - علاء عمران:

شهدت شوارع ومحاور القاهرة الكبرى، صباح اليوم الثلاثاء، زحامًا مروريًا متفاوتًا مع بداية الذروة الصباحية، نتيجة زيادة الأحمال على الطرق.

وشهد كوبري أكتوبر كثافات مرورية متحركة في الاتجاهين، خصوصًا للقادم من مناطق الجيزة نحو وسط البلد، وكذلك من التحرير إلى مدينة نصر عبر محور النصر.

كما تباطأت حركة السيارات بشارع صلاح سالم، خاصة عند نفق الأزهر، وصولًا إلى ميدان الأوبرا، مع ظهور كثافات مماثلة في الاتجاه المعاكس.



وسجلت محاور الطيران وعباس العقاد وميدان رابعة العدوية وصولًا إلى الطريق الدائري كثافات متحركة، إلى جانب شارع رمسيس الممتد حتى العباسية ومطالع كوبري أكتوبر.

أما نفق الأزهر، فقد شهد تباطؤًا ملحوظًا في الاتجاهين بين صلاح سالم ووسط المدينة.

محاور وشوارع الجيزة:

شهد شارع الهرم ازدحامًا مروريًا بسبب الأعمال الإنشائية لمحطات مترو الأنفاق، ما أدى إلى تحويل الحركة إلى طرق بديلة. تركزت الكثافات في مناطق مشعل، الطالبية، والعريش وصولًا إلى المريوطية.

وظهرت كثافات أخرى بشارع فيصل، خاصة في مناطق الطوابق حتى شارع العشرين.

كما شهدت منطقة جامعة القاهرة ازدحامًا عند نزلة كوبري فيصل وامتداد شارع السودان.

وظهرت كثافات مرورية أعلى كوبري الجامعة ومحيط ميدان النهضة، بينما شهد محور صفط اللبن تكدسات للقادم من الطريق الدائري نحو شارع السودان.

أما الطريق الدائري، فشهد تكدسًا متقطعًا في مناطق السلام والمريوطية والبحر الأعظم وصولًا إلى ميدان الجلاء.

وتتابع غرفة عمليات الإدارة العامة لمرور حركة السيارات أعلى المحاور والميادين، بواسطة الخدمات المرورية المنتشرة على الطرق، كما يتم مراقبة حركة السيارات بواسطة كاميرات المراقبة، لرصد أي كثافات مرورية بالمحاور مع نشر الأوناش المرورية بالطرق لرفع أي معوقات مرورية سواء الحوادث أو الأعطال.

كما تم التنسيق مع إدارات المرور على مستوى الجمهورية للدفع بالخدمات المرورية وسيارات الإغاثة المرورية والدراجات البخارية والتنسيق مع غرفة عمليات الإدارة العامة للمرور للإخطار أول بأول عن حالة الطرق.