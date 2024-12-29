حريقا شقة ومخلفات سطح في الجيزة ومصر القديمة

كتب - محمد شعبان:

اندلع حريق داخل شقة سكنية بأرض اللواء وسط الجيزة مساء الأحد.

تلقى مأمور قسم شرطة العجوزة إخطارًا من إدارة شرطة النجدة بتصاعد أدخنة من عقار بشارع عبد الرحمن عبد المحسن.

3 سيارات إطفاء دفع بها اللواء محمد العدلي مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة للسيطرة على الحريق وتقليل حجم الخسائر، وتبين بالفحص نشوب حريق بشقة بالطابق الرابع لعقار مكون من 10 أدوار وتمام الإخماد.

من الجيزة إلى منطقة مصر القديمة بالقاهرة، سيطر الأهالي على حريق مخلفات بسطح منزل مكون من 4 أدوار دون إصابات.