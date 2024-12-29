الشروط والمزايا الممنوحة.. وزارة الداخلية تعلن قبول دفعة جديدة من معاوني الأمن

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كتب- عاطف مراد:

أعلنت وزارة الداخلية، اليوم، البدء في قبول دفعة جديدة للراغبين في الإلتحاق بمعاهد معاوني الأمن ممن يجتازون الإختبارات المقررة.

وكشفت وزارة الداخلية أن قبول الدفعة الجديدة يكون وفقاً للشروط التالية:

- أن يكون مصرى الجنسية ومن أبوين يتمتعان بهذه الجنسية عن غير طريق التجنس وغير مزدوجي الجنسية وألا يكون قد حمل أو أي من والديه جنسية دولة أخرى.

- ألا يقل السن عن 16عاماً ولا يزيد عن 23 عاماً فى تاريخ فتح باب التقدم للإلتحاق بمعاهد معاوني الأمن.

- أن يكون حاصلاً على الشهادة الإعدادية أو ما يعادلها وأن يكون محمود السيرة حسن السمعة.

- ألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جناية أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة أو تفقده الثقة والإعتبار "ما لم يكن قد رد إليه إعتباره".

- ألا يكون قد سبق فصله من خدمة الحكومة ، أو القطاع العام ، أو قطاع الأعمال العام ، بقرار أو بحكم تأديبي نهائي، ما لم تمضى على صدوره أربعة سنوات على الأقل.

- ألا يكون قد سبق فصله من أحد معاهد معاونى الأمن أو أي كلية أو معهد أخر لأي سبب من الأسباب.

- أن يستوفى شروط اللياقة الصحية والنفسية التى تحددها الجهات المختصة بقطاع الخدمات الطبية، وأن يجتاز كذلك إختبارات السمات واللياقة البدنية، وفقاً للقرار الوزاري الخاص باللائحة الداخلة لمعاهد معاوني الأمن.

- ألا يقل طول المُتقدم عن 168 سم ، بالنسبة "للذكور"، وألا يقل الطول عن 158سم بالنسبة للإناث.

- ألا يكون مجنداً بالقوات المسلحة، أو ملحقاً للخدمة بالشرطة أو بأى من جهات الدولة الأخرى.

- وألا يكون متزوجاً أو سبق له الزواج.

وأوضحت الوزارة أن المزايا الممنوحة للمتقدمين تتمثل في:

- تتحمل الدولة نفقات التعليم، والتدريب، والإعاشة للطلبة أثناء الدراسة، فيما يحصل الدارس بالمعهد على مكافأة شهرية طيلة فترة الدراسة، والإستفادة من الخدمات الصحية وفقاً لقواعد التأمين الصحي للطلبة خلال فترة الدراسة.

- الإستفادة من النظام العلاجى وفقاً للقواعد المقررة لهيئة الشرطة عقب التخرج.

- يستثنى المقبولين من آداء الخدمة العسكرية الإلزامية العاملة وفقاً لأحكام القانون رقم 127 لسنة 1980 بشأن الخدمة العسكرية والوطنية.

- يُمنح من أتم الدراسة بنجاح فى معاهد معاونى الأمن دبلوم شرطى فنى يعادل دبلوم المدارس الثانوية الفنية بنظام الثلاث سنوات دراسية.

وكشفت الوزارة عن مقار المعاهد التي سيتم إجراء الإختبارات بها وهي:

- معهد معاوني الأمن بطره "ذكور" (القاهرة ، الشرقية ، القليوبية ، الدقهلية ، دمياط ، شمال سيناء ، جنوب سيناء ، والإسماعيلية ، بورسعيد ، السويس)

- معهد معاوني الأمن بالبحيرة (مدخل مدينة وادى النطرون "ذكور" بمحافظات البحيرة ، المنوفية ، كفر الشيخ الإسكندرية، مطروح ، الغربية ، خارج الجمهورية)

- معهد معاوني الأمن بمدينة 6 أكتوبر بطريق الواحات ذكور (الجيزة ، الفيوم ، بنى سويف ، المنيا)

- معهد تأهيل الأفراد بسوهاج (مدينة سوهاج حى الكوثر "ذكور") محافظات (أسيوط ، سوهاج ، قنا ، الأقصر ، أسوان ، البحر الأحمر، الوادى الجديد) معهد معاونى الأمن بطره بالقاهرة "الإناث من جميع المحافظات" .

تابعت انه يتم التقديم للإلتحاق من خلال الموقع الرسمي لوزارة الداخلية، وذلك اعتباراً من السبت 4 يناير 2025 ، وحتى الإثنين 17 فبراير المقبل.

وتناشد وزارة الداخلية جميع المتقدمين للإلتحاق بمعاهد معاوني الأمن، بعدم التعامل إلا من خلال الموقع الرسمي الخاص بالوزارة، أو من خلال التردد على المعاهد المعلنة فقط.