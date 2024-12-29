بحوزته 9 كيلو مخدرات.. المشدد 3 سنوات لمتهم بالإتجار في المواد المخدرة بمدينة بدر

كتب- محمود الشوربجي:

قضت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس، اليوم الأحد، بالسجن المشدد 3 سنوات لمتهم بالاتجار بالمواد المخدرة في مدينة بدر.

صدر القرار برئاسة المستشار وجيه حمزة شقوير، وعضوية المستشارين كامل سمير كامل وسامح عبدالغني العنتبلي وشريف سامي، وأمانة سر وائل فراج ومحمود الرشيدي.

كانت النيابة العامة قررت إحالة المتهم إلى محكمة الجنايات، ووجهت له تهمة الاتجار بالمواد المخدرة في مدينة بدر.

وكشفت تحقيقات النيابة العامة في القضية رقم 6374 لسنة 2024 جنايات بدر، والمقيدة برقم 2000 لسنة 2024 كلي القاهرة الجديدة ، أن المتهم "ع. م" صاحب محل عطارة، وعثر بحوزته 9 كيلو من المواد المخدرة؛ وذلك أثناء تواجدة داخل محل العطارة.

مباشرة تم القبض عليه وبمواجهته أقر بحيازته المواد المخدرة بقصد الإتجار.