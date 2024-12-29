قرار عاجل من الجنح في قضية حريق "استوديو الأهرام"

كتب ـ رمضان يونس:

قضت محكمة جنح مستأنف جنوب الجيزة دائرة "العمرانية"، برفض الاستئناف رقم 16636 لسنة 2024، المُقدم من "م.م" موظف، وأيدت حكم أول درجة بإدانته 3 سنوات فى واقعة اتهامه مع آخرين بالقضية المعروفة إعلاميًا "حريق أستوديو الأهرام".

بجلسة 31 يوليو الماضي، أصدرت محكمة جنح العمرانية ، حُكمها على 4 متهمين ، بالحبس 3 سنوات وكفالة 5 آلاف جنيه والتعويض المدني المؤقت للمتضررين في القضية رقم 4625 لسنة 2024 المعروفة إعلاميًا "حريق أستوديو الأهرام".

وجاء منطوق الحكم الصادر من محكمة الجنح؛ أولا؛ معاقبة المتهمين بالسجن لمدة 3 سنوات عن التهمة الأولي، والحبس شهر عن التهمة الثانية، والغرامة 50 جنيهًا على التهمة الثالثة وكفالة مالية قدرها 5 آلاف جنيه لكل متهم، وإلزامهم بأن يؤدوا للمدعين بالحقوق المدنية ممن وردت أسمائهم بتقرير محافظة الجيزة المرفق بالأوراق مبلغ وقدره واحد جنيه على سبيل التعويض المدنى المؤقت، وإلزامهم برد مبلغ مالي 50 جنيه جنيه مقاضاة أتعاب محاماة.

ثانيا؛ إحالة الدعوى المدنية المختصة من شركة إدارة الأصول الثقافية والسينمائية بصفته وشركة"س. أ" بصفته الممثل القانوني للشركة القابضة للاستثمار في المجالات الثقافية والسينمائية بصفته، للمحكمة المدنية المختصة.

وكشفت تحقيقات النيابة العامة في القضية رقم 4625 لسنة 2024 أن المتهمين "محمد .ف. أ " و " محمد .م. ع"، و "ماهر.م .ع"، و "محمد.ج.إ"، في 26 مارس 2024، بدائرة قسم العمرانية محافظة الجيزة، تسببوا خطأ في إصابة المجنى عليهم كلاً من "محمد سيد رمضان"، و"على السيد رمضان"، "مرتاح السيد"، و"سمير عبد العال ع" و"عبد الرحمن رمضان"، و" محمد عصام م"، وكان ذلك ناشئاً عن إهمالهم و رعونتهم وعدم إحترازهم وعدم مراعاتهم للقوانين واللوائح التي تفرضها عليهم أصول مهنتهم؛ وعدم اتخاذهم احتياطات الأمان والسلامة المتبعة، فأحدثوا إصابة المجنى عليهم المبين وصفها بالأوراق على النحو المبين بالتحقيقات.

ونسبت النيابة العامة في تحقيقات القضية، أن المتهمين الأول والثاني تسببوا بإهمالهم في نشوب حريق بموقع التصوير داخل استوديو الأهرام والكائن بشارع خاتم المرسلين - العمرانية ، والعقارات السكنية المجاورة له وكان ذلك إثر عدم إحترازهما وعدم مراعاتها للأصول المهنية والحرفية لمهنتهما، وهي مخالفة اشتراطات التأمين على الكهرباء والتي أدت إلى حدوث خلل كهربائي أشعل عوازل الأسلاك الكهربائية داخل نطاق استوديو الأهرام, فأدى إلى امتداد نيرانه بمحتويات المكان ليشعلها؛ ومن ثم امتد إلى عدة مباني سكنية محيطة بمكان حدوث الواقعة وتسارعت فاتصلت نيرانها إلى عدد من الوحدات السكنية بتلك المباني وأحدثت ما بها من تلفيات بمحتوياتها على النحو المبين بالأوراق.

وأوضحت تحقيقات النيابة أن المتهمان تسببا في إتلاف المنقولات المملوكة للمجني عليهم والثابتة أسمائهم بتقرير محافظة الجيزة المؤرخ في شهر مارس 2024 والمترتب على الحريق الموصوف بالاتهام السابق.