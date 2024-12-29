قرار قضائي جديد بشأن البلوجر سوزي الأردنية.. صاحبة تريند "آه الشارع اللي وراه"

كتب ـ أحمد عادل

قررت محكمة جنح المطرية، اليوم الأحد، تأجيل محاكمة البلوجر "سوزي الأردنية"، صاحبة تريند "آه الشارع اللي وراه"، على خلفية اتهامها بسبّ والدها على الهواء بألفاظ خادشة للحياء العام، واستغلال شقيقتها من ذوي الهمم لتحقيق الأرباح والمشاهدات. تم تحديد جلسة جديدة في 12 يناير 2025، مع إخلاء سبيلها.

في وقت سابق، كانت محكمة مستأنف المطرية قد استمعت لمرافعة أشرف عبد العزيز، دفاع "سوزي الأردنية"، في جلسة استئنافها على حكم حبسها عامين بتهمة سب والدها. حيث دفع الدفاع بعدم توافر الركن المادي للجريمة، موضحًا انتفاء القصد الجنائي نظرًا لأن موكلته طفلة من مواليد 2006، وبالتالي ليست لديها الإرادة الكاملة أو الإدراك الكافي.

وكانت محكمة جنح المطرية قد قضت في وقت سابق بمعاقبة "سوزي الأردنية" بالحبس عامين وغرامة 300 ألف جنيه وكفالة 100 ألف جنيه، بتهمة سب والدها على الهواء بألفاظ خادشة للحياء العام، وكذلك استغلال شقيقتها من ذوي الهمم لتحقيق الأرباح والمشاهدات.

القرار الأخير في الاستئناف جاء لصالح "سوزي" ليتم تبرئتها من التهم الموجهة إليها.