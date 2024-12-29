قرار قضائي بشأن فرد الأمن المتهم بالتعدي على طفلتين في التجمع

كتب: أحمد عادل:

قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، اليوم الأحد، تأجيل محاكمة فرد أمن لاتهامه بالتعدي على طفلتين في منطقة التجمع الأول، لجلسة 28 يناير المقبل.

عقدت الجلسة برئاسة المستشار وجيه حمزة شقوير، وعضوية المستشارين كامل سمير كامل، سامح عبدالغني العنتبلي، وشريف سامي، وأمانة سر وائل فراج ومحمود الرشيدي.

وكشفت تحقيقات النيابة العامة في القضية رقم 2216 لسنة 2024 جنايات التجمع الأول، والمقيدة برقم 1188 لسنة 2024 كلي القاهرة الجديدة، عن قيام المتهم بالتعدي على طفلتين عن طريق الإمساك بهما في منطقة التجمع الأول. وتم تحرير محضر بالواقعة وتوالت النيابة التحقيقات.