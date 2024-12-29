التحفظ على "سوزي الأردنية" لحين الفصل في استئنافها على حكم حبسها

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كتب ـ أحمد عادل

تحفظت قوة من حرس محكمة مستأنف المطرية على التيك توكر "سوزي الأردنية" بعد الاستماع لمرافعة دفاعها في جلسة استئنافها على حكم حبسها عامين، لحين صدور قرار هيئة المحكمة.

واستمعت محكمة مستأنف المطرية إلى مرافعة أشرف عبد العزيز، دفاع "سوزي الأردنية"، في جلسة نظر استئنافها على حكم حبسها عامين بتهمة سب والدها.

ودفع أشرف عبد العزيز بعدم توافر الركن المادي للجريمة، وانتفاء القصد الجنائي لدى موكلته كونها طفلة وليس لديها الإرادة الكاملة.

وقال عبد العزيز إن كافة التهم الموجهة لموكلته تستلزم العمدية، لكن كونها من مواليد 2006 فهي طفلة وليس لديها إدراك كافٍ.

رصدت عدسة "مصراوي" التيك توكر "سوزي الأردنية" داخل محكمة مستأنف جنح المطرية، لحضور جلسة استئنافها على حكم حبسها عامين. وظهرت سوزي مرتدية كاب أزرق وكمامة للتخفي من كاميرات الإعلام.

كشف محمد الصفتي، دفاع البلوجر "سوزي الأردنية"، تفاصيل رفض الاستئناف المقدم من موكلته، وتأييد حكم محكمة جنح المطرية بالحبس عامين.

وقال الصفتي في تصريحات خاصة لـ"مصراوي"، إن حكم محكمة الاستئناف بالحبس عامين غيابيًا وليس نهائي، وأنه سيقوم بتقديم معارضة استئنافية على الحكم الصادر.

وكانت محكمة جنح المطرية قد قضت بمعاقبة البلوجر "سوزي الأردنية"، صاحبة تريند "الشارع اللي وراه"، بالحبس عامين وغرامة 300 ألف جنيه وكفالة 100 ألف، على خلفية اتهامها بسب والدها على الهواء بألفاظ خادشة للحياء العام، واستغلال شقيقتها من ذوي الهمم لتحقيق الأرباح والمشاهدات.