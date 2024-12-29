محامي "سوزي الأردنية": طفلة وليس لديها الإدراك الكامل

كتب ـ أحمد عادل:

استمعت محكمة مستأنف المطرية، اليوم الأحد، لمرافعة أشرف عبد العزيز، دفاع التيك توكر "سوزي الأردنية"، في جلسة نظر استئنافها على حكم حبسها عامين بتهمة سب والدها.

ودفع أشرف عبد العزيز، دفاع "سوزي الأردنية"، بعدم توافر الركن المادي للجريمة وانتفاء القصد الجنائي لدى موكلته، كونها طفلة وليس لديها الإرادة الكاملة.

وقال عبد العزيز إن كافة التهم الموجهة لموكلته تستلزم العمدية، لكن كونها من مواليد 2006 فهي طفلة وليس لديها إدراك كافٍ.

كانت عدسة مصراوي رصدت التيك توكر "سوزي الأردنية" داخل محكمة مستأنف جنح المطرية، لحضور جلسة استئنافها على حكم حبسها عامين، وظهرت سوزي مرتدية كاب أزرق وكمامة للتخفي من كاميرات الإعلام.

كشف محمد الصفتي، دفاع البلوجر "سوزي الأردنية"، تفاصيل رفض الاستئناف المقدم من موكلته وتأييد حكم محكمة جنح المطرية بالحبس عامين.

وقال الصفتي في تصريحات خاصة لـ"مصراوي"، إن حكم محكمة الاستئناف بالحبس عامين غيابيًا وليس نهائي، وأنه سيقوم بتقديم معارضة استئنافية على الحكم الصادر.

وكانت محكمة جنح المطرية قد قضت بمعاقبة البلوجر "سوزي الأردنية"، صاحبة تريند "الشارع اللي وراه"، بالحبس عامين وغرامة 300 ألف جنيه وكفالة 100 ألف، على خلفية اتهامها بسب والدها على الهواء بألفاظ خادشة للحياء العام، واستغلال شقيقتها من ذوي الهمم لتحقيق الأرباح والمشاهدات.