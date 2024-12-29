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الداخلية: ضبط 491 دراجة نارية لعدم ارتداء الخوذة

01:55 م الأحد 29 ديسمبر 2024

ارتداء الخوذة

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كتب- علاء عمران:

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من ضبط 491 مخالفة مرورية لقائدي الدراجات النارية بسبب عدم ارتداء الخوذة.

وجددت وزارة الداخلية مناشدتها لقائدي الدراجات النارية بالالتزام بارتداء الخوذة، حفاظًا على سلامتهم. كما أهابت الوزارة بقائدي السيارات الالتزام بالحارات المرورية المخصصة لهم، بما يحقق السيولة المرورية ويحد من الحوادث على الطرق، تجنبًا للمساءلة القانونية.

يأتي ذلك في إطار جهود وزارة الداخلية المستمرة للحفاظ على السلامة العامة وحماية أرواح المواطنين.

ارتداء الخوذة عدم ارتداء الخوذة وزارة الداخلية قائدي الدراجات النارية
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