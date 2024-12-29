لم يتم العثور على نتائج البحث

إعلان

الداخلية تضبط 6 مليون جنيه من تجار العملة

12:39 م الأحد 29 ديسمبر 2024

تجار العُملة

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp


كتب - علاء عمران:

وجهت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ضربات أمنية مستمرة لضبط مرتكبي جرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي، وتمكنت من ضبط 6 مليون جنيه من تجار العملة.

أسفرت جهود قطاع الأمن العام بالتعاون مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال 24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا "الإتجار" في العملات الأجنبية المختلفة، بقيمة مالية تقدر بحوالي 6 مليون جنيه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال تلك القضايا، وذلك استمرارًا للضربات الأمنية الموجهة ضد جرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي والمضاربة بأسعار العملات، من خلال إخفائها عن التداول والإتجار بها خارج نطاق السوق المصرفي. تأتي هذه الضبطيات في إطار مكافحة الأنشطة التي تؤثر سلبًا على الاقتصاد القومي للبلاد.

تجار العملة الأجهزة الأمنية وزارة الداخلية النقد الأجنبي الإتجار غير المشروع جرائم الإتجار
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان

كيف تغيرت حياة الأسر المصرية في ظل التضخم؟.. تجارب من أربع محافظات
مُكيف هواء كاد أن ينقذه.. إسرائيل تكشف تفاصيل عملية اغتيال إسماعيل هنية
الجلاد: تبعات تحول مصر من دور الوسيط إلى المواجهة ستكون خطيرة على الجميع