الداخلية تضبط 6 مليون جنيه من تجار العملة



كتب - علاء عمران:

وجهت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ضربات أمنية مستمرة لضبط مرتكبي جرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي، وتمكنت من ضبط 6 مليون جنيه من تجار العملة.

أسفرت جهود قطاع الأمن العام بالتعاون مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال 24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا "الإتجار" في العملات الأجنبية المختلفة، بقيمة مالية تقدر بحوالي 6 مليون جنيه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال تلك القضايا، وذلك استمرارًا للضربات الأمنية الموجهة ضد جرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي والمضاربة بأسعار العملات، من خلال إخفائها عن التداول والإتجار بها خارج نطاق السوق المصرفي. تأتي هذه الضبطيات في إطار مكافحة الأنشطة التي تؤثر سلبًا على الاقتصاد القومي للبلاد.