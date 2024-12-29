الداخلية تضبط 7 شركات ومكاتب سياحة تعمل بدون ترخيص

كتب - علاء عمران:

اتخذت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية الإجراءات القانونية حيال 7 شركات ومكاتب سياحية تعمل بدون ترخيص.

وأكدت معلومات وتحريات قطاعي "مباحث الوزارة - شرطة السياحة والآثار" قيام عدد من الشركات والمكاتب السياحية "بدون ترخيص" بالنصب على المواطنين.

تبين أن هذه الشركات والمكاتب كانت تروج لنشاطها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مدعية أنها شركات سياحية مرخصة رغم أن نشاطها غير قانوني. قامت تلك الشركات بجمع مبالغ مالية من المواطنين تحت زعم تنظيم برامج سياحية مختلفة، كما استخدمت مقرات مؤقتة في شقق مستأجرة لإدارتها.

عقب تقنين الإجراءات، تمكنت أجهزة الوزارة من ضبط القائمين على إدارة هذه الشركات والمكاتب، وعثر داخلها على عدد من المضبوطات أبرزها:أختام للشركات، وجوازات وتأشيرات سفر لرحلات دينية وصور منها، وتأشيرات سفر للإمارات، ومجموعة من البرامج لرحلات دينية، ومجموعة من كروت الدعاية، ودفاتر إيصالات استلام نقدية.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتكثيف الجهود لمكافحة مثل هذه الأنشطة غير القانونية حفاظًا على حقوق المواطنين.

يأتي ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، خاصة في مجال ضبط المخالفات المتعلقة بالأمن السياحي، وإحكام الرقابة على الشركات التي تعمل في مجال السياحة "بدون ترخيص"، تحسبًا لمحاولات النصب والاحتيال على المواطنين تحت زعم تنظيم رحلات "حج - عمرة - برامج سياحية".