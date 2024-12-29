مزايا الالتحاق بمعهد معاوني الأمن 2025.. أبرزها مكافأة شهرية

كتب- علاء عمران:

كشف مساعد وزير الداخلية لقطاع التدريب عن المزايا التي يتمتع بها المتقدمون للالتحاق بمعاهد معاوني الأمن 2025، الدفعة الحادية عشرة.

وأوضح مساعد وزير الداخلية أن من بين المزايا الممنوحة للدارسين:

تتحمل الدولة جميع نفقات التعليم، والتدريب، والإعاشة، بالإضافة إلى قيمة ملابس التدريب أثناء فترة الدراسة بالمعهد.

يحصل الطالب على مكافأة شهرية طوال فترة الدراسة.

يحق للطلاب الاستفادة من الخدمات الصحية، وفقًا لقواعد التأمين الصحي المقررة للطلبة أثناء الدراسة.

عقب التخرج، يتمتع الخريجون بالنظام العلاجي وفقًا للقواعد المعمول بها داخل هيئة الشرطة.

جاء ذلك تزامنًا مع تنظيم وزارة الداخلية، اليوم الأحد، مؤتمرًا صحفيًا للإعلان عن قواعد قبول دفعة جديدة في معاهد معاوني الأمن لعام 2025.

وينعقد المؤتمر بمقر قطاع التدريب على طريق السويس الصحراوي، بحضور قيادات القطاع ومدير معهد معاوني الأمن، وذلك للكشف عن شروط وإجراءات التقديم للدفعة الجديدة، مواعيد التقديم، وأماكن سحب الملفات.