بـ"كاب وكمامة".. سوزي الأردنية تتخفى عن كاميرات الإعلام داخل المحكمة | صور

تصل لـ 10 آلاف جنيه.. تعرف على تفاصيل أغلى غرامة مرور في مصر؟

كتب - أحمد عادل:

رصدت عدسة مصراوي التيك توكر "سوزي الأردنية" داخل محكمة مستأنف جنح المطرية أثناء حضورها جلسة استئنافها على حكم حبسها عامين. وظهرت سوزي وهي ترتدي كابًا أزرق وكمامة محاولةً التخفي عن كاميرات الإعلام.

وكشف محمد الصفتي، محامي البلوجر سوزي الأردنية، عن تفاصيل رفض الاستئناف المقدم من موكلته وتأييد حكم محكمة جنح المطرية بالحبس لمدة عامين.

وقال الصفتي في تصريحات خاصة لـمصراوي: "إن حكم محكمة الاستئناف بالسجن عامين صدر غيابيًا وليس نهائيًا، وأنه سيقوم بتقديم معارضة استئنافية على الحكم الصادر".

وكانت محكمة جنح المطرية قد قضت بمعاقبة البلوجر سوزي الأردنية، صاحبة تريند "الشارع اللي وراه"، بالسجن لمدة عامين، بالإضافة إلى غرامة مالية قدرها 300 ألف جنيه وكفالة بقيمة 100 ألف جنيه. جاء الحكم على خلفية اتهامها بسبّ والدها على الهواء بألفاظ خادشة للحياء العام، واستغلال شقيقتها من ذوي الهمم لتحقيق الأرباح وزيادة المشاهدات.