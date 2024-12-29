لم يتم العثور على نتائج البحث

إعلان

وزير الداخلية يوافق على قبول دفعة جديدة في معاهد معاوني الأمن 2025

11:23 ص الأحد 29 ديسمبر 2024

اللواء محمود توفيق وزير الداخلية

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب- علاء عمران:

وافق اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، على قبول دفعة جديدة (الحادية عشرة) من الحاصلين على الشهادة الإعدادية العامة أو ما يعادلها، للراغبين في التقدم لاجتياز اختبارات القبول بمعاهد معاوني الأمن، من الذكور الذين يجتازون الاختبارات المقررة وتنطبق عليهم الشروط العامة.
جاء ذلك تزامنًا مع تنظيم وزارة الداخلية، اليوم الأحد، مؤتمرًا صحفيًا للإعلان عن قواعد قبول دفعة جديدة في معاهد معاوني الأمن لعام 2025.
وينعقد المؤتمر بمقر قطاع التدريب على طريق السويس الصحراوي، وسط حضور قيادات القطاع ومدير معهد معاوني الأمن، للكشف عن الشروط وإجراءات التقديم في معاهد معاوني الأمن للدفعة الجديدة، ومواعيد التقديم، وأماكن سحب الملفات.
جدير بالذكر أن من مزايا الالتحاق بمعاهد معاوني الأمن تحمل الدولة نفقات التعليم، والتدريب، والإعاشة للطلبة أثناء فترة الدراسة بالمعهد. كما يحصل الطالب على مكافأة شهرية طيلة فترة الدراسة، ويحق له الاستفادة من النظام العلاجي المجاني وفقًا لقواعد العلاج بهيئة الشرطة.

محمود توفيق معاهد معاوني الأمن وزير الداخلية وزارة الداخلية
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان

كيف تغيرت حياة الأسر المصرية في ظل التضخم؟.. تجارب من أربع محافظات
مُكيف هواء كاد أن ينقذه.. إسرائيل تكشف تفاصيل عملية اغتيال إسماعيل هنية
الجلاد: تبعات تحول مصر من دور الوسيط إلى المواجهة ستكون خطيرة على الجميع