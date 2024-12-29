وزير الداخلية يوافق على قبول دفعة جديدة في معاهد معاوني الأمن 2025

كتب- علاء عمران:

وافق اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، على قبول دفعة جديدة (الحادية عشرة) من الحاصلين على الشهادة الإعدادية العامة أو ما يعادلها، للراغبين في التقدم لاجتياز اختبارات القبول بمعاهد معاوني الأمن، من الذكور الذين يجتازون الاختبارات المقررة وتنطبق عليهم الشروط العامة.

جاء ذلك تزامنًا مع تنظيم وزارة الداخلية، اليوم الأحد، مؤتمرًا صحفيًا للإعلان عن قواعد قبول دفعة جديدة في معاهد معاوني الأمن لعام 2025.

وينعقد المؤتمر بمقر قطاع التدريب على طريق السويس الصحراوي، وسط حضور قيادات القطاع ومدير معهد معاوني الأمن، للكشف عن الشروط وإجراءات التقديم في معاهد معاوني الأمن للدفعة الجديدة، ومواعيد التقديم، وأماكن سحب الملفات.

جدير بالذكر أن من مزايا الالتحاق بمعاهد معاوني الأمن تحمل الدولة نفقات التعليم، والتدريب، والإعاشة للطلبة أثناء فترة الدراسة بالمعهد. كما يحصل الطالب على مكافأة شهرية طيلة فترة الدراسة، ويحق له الاستفادة من النظام العلاجي المجاني وفقًا لقواعد العلاج بهيئة الشرطة.